(Xinhua/Uypress) — En lo que parece ser una velada respuesta a los nuevos vientos que soplan en la Casa Blanca, los líderes chinos han afirmado a los legisladores asistentes a las sesiones políticas más importantes del año que el país se abrirá como nunca antes.



La puerta de la apertura de China no se cerrará, aseguró el presidente chino, Xi Jinping, el domingo por la tarde, prometiendo que el país continuará la política de apertura en todos los aspectos, y que seguirá liberalizando y facilitando el comercio y la inversión.



Xi hizo estas declaraciones al participar en un debate de panel con legisladores en el marco de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional (APN), el máximo órgano legislativo del país. Shanghai ha sido pionera de la apertura y es donde está la primera zona piloto de libre comercio del país.



Al presentar el informe sobre la labor del gobierno ante los legisladores de la APN el domingo por la mañana, el primer ministro, Li Keqiang, anunció una serie de medidas de apertura al exterior sin precedentes.



Las empresas extranjeras podrán cotizar en las bolsas de China y emitir bonos, también se les permitirá participar en proyectos de ciencia y tecnología nacionales, afirmó Li.



Las firmas extranjeras serán tratados igual que las nacionales en la solicitud de licencias, ajuste de estándares y trámites gubernamentales, y gozarán de las mismas políticas preferenciales en el marco de la iniciativa Hecho en China 2025, un plan dirigido a modernizar el sector manufacturero.



China promete "significativos progresos" en el ambiente para la inversión extranjera. El sector servicios, la manufactura y la minería se abrirán aún más a la inversión extranjera.



Los gobiernos locales, dentro del marco de los poderes que les conceden las leyes, adoptarán políticas preferenciales para atraer inversiones extranjeras. China construirá otras 11 zonas de libre comercio piloto y difundirá ampliamente las prácticas que se han probado que funcionan en dichas zonas, indica el informe.



El país extenderá también la práctica de gestionar el comercio internacional a través de una sola ventanilla, lo que permite a comerciantes transfronterizos que entreguen los documentos necesarios en una sola localidad con el fin de mejorar la eficacia.



Las autoridades lograrán la integración nacional de trámites de despacho de aduanas este año, aseguró el premier chino.



REACCIÓN POSITIVA



"La participación del capital extranjero en los proyectos de ciencia y tecnología nacionales acelerará el proceso de comercialización de los logros fruto de la investigación en ciencia básica", opinó Qiu Zilong, especialista del Centro de Excelencia en Ciencia Cerebral y Tecnología de Inteligencia, de la Academia de Ciencias de China.



La llegada de inversión extranjera al desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología puede aumentar la competencia, sostuvo Wang Jing, jefe del grupo Newland Technology, quien también es miembro del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.



La globalización y la liberalización del comercio son la tendencia de esta era y las empresas chinas tienen que seguir las directrices del presidente Xi en la apertura para conquistar un espacio en la competición global, manifestó Chen Xuyuan, encargado de Shanghai International Port Group y legislador de la APN.



Las iniciativas de apertura más recientes demuestran la confianza y el enfoque de China, señaló Zhang Zhao'an, subdirector de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai y miembro de la APN.



ANCLA DE GLOBALIZACIÓN



China es vista como el ancla de la globalización. Los expertos han tomado nota del énfasis del país en lo relativo a la apertura, considerándola beneficiosa no solo para China, sino también para el resto del mundo.



"Ante la tendencia antiglobalización, el gobierno chino destacó la necesidad de abrir aún más la economía y de atraer la inversión extranjera. Creemos que los pasos concretos en esta dirección ayudarán a que China escale en la cadena de valor", escribió Ding Shuang, economista del banco Standard Chartered, ante del comienzo de la sesión de la APN.



A principios de 2017, el presidente Xi dio un alentador discurso en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza, en el cual comparó el proteccionismo a "encerrarse en una habitación oscura".



El desarrollo de China es una oportunidad para el mundo. China se ha beneficiado de la globalización económica y también ha contribuido a la misma. El rápido crecimiento del país ha sido un motor poderoso y sostenible para la estabilidad y la expansión económica global, afirmó Xi durante el foro.



La puerta de China se abrirá aún más y el país seguirá trabajando para convertirse en el destino más atractivo para la inversión extranjera, declaró el premier chino en el informe.



