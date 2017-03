Cláudio Melo Filho, ex vicepresidente de la firma Odebrecht, reafirmó este lunes que el presidente brasilero Michel Temer pidió “apoyo” de la empresa para su partido durante la campaña electoral de 2014.



La situación del presidente de Brasil, Michel Temer, parece complicarse día a día, al verse cada vez más envuelto en la maraña de pedidos de dinero ilegal para financiar su campaña política.



En declaraciones ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) este lunes 6, Cláudio Melo Filho, ex vicepresidente de Odebrecht, reafirmó lo que ya había adelantado: que el presidente Michel Temer pidió "apoyo" de la compañía durante las elecciones de 2014, informa Folha de Sao Paulo. Melo Filho declaró ante el ministro Herman Benjamin durante 45 minutos, en el proceso que juzga las ilegalidades cometidas por la fórmula Dilma Rousseff - Michel Temer.



Según el diario, Melo Filho reiteró el tenor de sus declaraciones realizadas en el marco de la denominada "delación premiada", que prevé reducción de penas a cambio de la colaboración con la Justicia. El empresario detalló una cena ocurrida en el Palacio de Jaburu, sede oficial del Vicepresidente, en mayo de 2014.



De acuerdo al exejecutivo de Odebrecht, en el encuentro, Michel Temer, que ejercía la Vicepresidencia y postulaba a la reelección, pidió apoyo a su partido, pero no habló de cifras. En la cena, además de Melo Filho y Temer, también se encontraban Marcelo Odebrecht, expresidente del conglomerado empresarial, hoy preso y condenado a 19 años de prisión, y Eliseu Padilha, actual ministro de la Casa Civil. De acuerdo a la delación, en aquel encuentro fue definida una "colaboración" de 10 millones de reales al PMDB.



"Participé de una cena en el Palacio de Jaburu conjuntamente con Marcelo Odebrecht, Michel Temer y Eliseu Padilha. Michel Temer solicitó, directa y personalmente a Marcelo, apoyo financiero para las campañas del PMDB del año 2014", dice un trecho del documento de colaboración del exejecutivo.



UyPress



