Junto con la necesidad de poder disfrutar su casa, y no solo tener la propiedad, están naciendo nuevas opciones para los compradores e inversores.



A los desarrollistas les resulta cada vez más difícil vender unidades de grandes superficies que requieren gran esfuerzo y costos de mantenimiento. Los nuevos propietarios quieren disfrutar su casa desde el momento en que llegan y no pasar los primeros días poniéndola a punto.



Teniendo en cuenta este nuevo paradigma, el 20 de enero se presentó en Punta del Este “La Chacra Rusconi”. El concepto del emprendimiento, presentado como Summer Houses & Hotel, es el de tener un hogar entre el bosque y el mar, para personas que pueden “tomarse unos días” en cualquier época del año, y no descuidar sus actividades laborales, con la ayuda de la tecnología.



Tomando como inspiración la icónica Casa Rusconi, diseñada por el afamado arquitecto Horacio Ravazzani, Ykonos Desarrollos y The Core Group apuntan a crear un proyecto innovador en la Parada 26 de la Brava en Punta del Este.



Sobre un parque de 2,6 ha aproximadamente, se proyectan departamentos y un hotel exclusivo. El centro del desarrollo se da en la actual casa de 1500 m2 construida en piedra y vidrio. En ella se proyecta servicios de hotel y condominios. El emprendimiento contará con, servicios gastronómicos de primer nivel, spa, pileta climatizada, gym, y servicio de playa.



Los desarrolladores proyectan 20.000 m2 de obra aproximadamente. Por las características de este emprendimiento esperan captar compradores de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Europa y entre otros compradores internacionales.



Las unidades varían en metraje y características, de acuerdo al sector que pertenezcan. El hotel cuenta con unidades de 36 a 50 m2, y una suite presidencial. Los condominios se componen de departamentos desde los 100 m2 con amplias terrazas.



Este emprendimiento cuenta con la colaboración del DBA (developers and Builders Alliance), organización radicada en los EEUU fundada por importantes desarrolladores. DBA brindará su respaldo a este proyecto, en el cual aportara la verificación que permita que se cumpla con las certificaciones LEED y GREEN, ambas de suma importancia para el cuidado del medio ambiente, tema que se ha convertido en un tema prioritario para los gobiernos.



The Core Group es una empresa dedicada al desarrollo, potenciación, mejoramiento y ejecución de emprendimientos inmobiliarios, con basta experiencia en el mercado. Está compuesta por expertos multidisciplinarios que en su conjunto llevan a cabo proyectos como: Villa Córdoba en Villa Carlos Paz, Miradores de Punilla en Córdoba, Terruños de alta esperanza con plantación de distinto tipos de uvas en Catamarca, San Pablo Country Life and Golf en Tucumán, Finca de Peralta Ramos en Mar del Plata, Pilar Executive Hotel y Laguna Dorada Pilar en Pilar, Hudson Park y Terrazas del Lago en Hudson, Mansion Tower y Klover Plaza en Quilmes; Le Lieu la primer cadena de desarrollos inmobiliarios en proveer servicios de vivienda con servicios destinados a la tercera y cuarta edad, entre otros.



