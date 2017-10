Disney Media Latin America y Pampa Films anunciaron la producción de una nueva serie biográfica basada en la increíble vida del mejor boxeador argentino de todos los tiempos: Carlos Monzón.



La serie dramática de 13 episodios de una hora de duración mostrará la vida del Gran Campeón Argentino, y su trágico final. Monzón está basada en la vida de Carlos Monzón, ex campeón mundial de boxeo de los pesos medios y uno de los mitos deportivos argentinos más aclamados a lo largo de toda la historia del deporte latinoamericano.



En el declive de su carrera, Monzón fue condenado a once años de prisión por el homicidio de su segunda esposa, la modelo uruguaya Alicia Muñiz, quien fue golpeada y arrojada desde el balcón del primer piso de la casa que ambos ocupaban en la madrugada del 14 de febrero de 1988, en la ciudad balnearia de Mar del Plata, provincia Buenos Aires.



El tribunal condenó a Monzón a permanecer en la cárcel. Una vez en prisión, el ex boxeador recibió a familiares, ex mujeres, amigos, amantes, colegas, personalidades del espectáculo y admiradores que se acercaron a saludarlo, reprocharle, acompañarlo e incluso acusarlo.



Cada una de estas visitas contará en la serie diferentes momentos de la vida de Monzón, revelando sus orígenes, su vida íntima, sus logros deportivos, su paso por el cine y el espectáculo, sus amistades, sus mujeres, su familia, su éxito y su ocaso. Cada visitante del ex campeón mundial propondrá un punto de vista diferente y hará foco en una parte de su historia junto al ex boxeador. Estas narraciones formarán una especie de colcha de retazos que en su conjunto, revelarán la asombrosa vida de Monzón.



Esta producción de Disney Media Distribution Latin America y Pampa Films ya está en la etapa de desarrollo del proyecto. Sus grabaciones se llevarán a cabo en Argentina y en algunas locaciones internacionales.



‘Me llena de orgullo anunciar este increíble proyecto, que mostrará la vida tan dramática de uno de los grandes y verdaderos ídolos argentinos, Carlos Monzón. Para las viejas generaciones, será una obra para recordar a esta gran leyenda, y para las nuevas generaciones, una oportunidad de conocer al ídolo’, expresó Fernando Barbosa, Senior Vice President y General Manager Disney Media Distribution Latin America, The Walt Disney Company Latin America.



‘Desde Pampa Films estamos muy entusiasmados y nos sentimos orgullosos de encarar esta producción de la mano de Disney Media Distribution Latin America. Estamos frente al gran desafío de retratar a uno de los ídolos populares del pueblo argentino. Desde la pobreza extrema a codearse con las máximas figuras mundiales, Monzón tuvo una vida fascinante. Esta serie mostrará una historia de superación pero plagada de contradicciones, de la cual resultará difícil permanecer indiferente’, expresó Pablo Bossi, Pampa Films.



Próximo > Otra noticias - Miguel Battegazzore develará los misterios del Guernica

- El MAPI y la UDELAR colaboran con el MIDES para prestar apoyo a grupo indígena mbya-guaraní

- Día Internacional de las Niñas en las TIC

- Uruguay estará representado en la 57a Bienal de Venecia

- El lugar de las mujeres uruguayas en la toma de decisiones