BUENOS AIRES (Uypress)- Datos oficiales del escrutinio provisorio de las elecciones legislativas 2017, según publicación del diario Clarín, que muestran un claro triunfo del macrismo en todo el país.



En la capital del país, ganó Cambiemos. La gran batalla se daba por el senado, en la que Esteban Bullrich obtuvo una clara victoria con el 41,35% y aseguró su banca y la de su compañera, Gladys González. Cristina Kirchner, al frente de Unidad Ciudadana, quedó en segundo lugar con el 37,27%.



Sergio Massa, con una elección floja para 1 País, quedó en tercer lugar con el 11,33%, seguido de Florencio Randazzo (PJ), 5,3%; y Néstor Pitrola (Frente de Izquierda), 4,75%.



Los únicos distritos en los que ganó Cristina Kirchner son: Colón, Zárate, Escobar, Malvinas Argentinas, Moreno, General Rodríguez, Merlo, Marcos Paz, Hurlingham, La Matanza, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, San Vicente, Florencio Varela, Almirante Brown, Ezeiza, Esteban Echeverría y Presidente Perón.



Ciudad de Buenos Aires



Arrasó Cambiemos. Elisa Carrió obtuvo una soberbia victoria con el 50,93% y victoria en todas las comunas de la Capital Federal. El kirchnerista Daniel Filmus obtuvo el segundo lugar con el 21,74% de los votos, seguidos por Martín Lousteau, 12,33%.



Marcelo Ramal (Frente de Izquierda), Matías Tombolini (1País) y Luis Zamora (AyL) quedaron afuera de la Cámara de Diputados al no alcanzar el piso de seis puntos.



Catamarca



Victoria peronista. La lista encabezada por Gustavo Saadi (Frente Justicialista) obtuvo el primer puesto para las bancas a diputado con el 46,93% frente al ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral (Cambiemos), 41,86%.



Desde temprano, la gobernador Lucía Corpacci festejó en el búnker oficialista: "Saadi y Silvana Gianocchio son los dos diputados nacionales elegidos por Catamarca", dijo.



Córdoba



Triunfo de Cambiemos. La lista para diputados encabezada por Héctor Baldassi ganó por casi ocho puntos de diferencia al obtener el 48,4% de los votos. En segundo lugar quedó la boleta de Martín Llaryola (PJ), con el 30,5%.



El gobernador Juan Schiaretti, que promocionaba la candidatura de Llaryola, sorprendió en una conferencia de prensa al felicitar al presidente Mauricio Macri. "Hoy queda definitivamente de lado el ciclo que encarnó Cristina Fernández", remató.



Corrientes



Ganó Cambiemos en la contienda para Diputados. El frente Encuentro por Corrientes-ECO+Cambiemos se quedó con el 55,36%, seguido por el justicialista Juntos Podemos Más, 25,55%.



Chaco



Batacazo de Cambiemos. El macrismo hizo una elección histórica en la contienda por Diputados: Aida Ayala (Alianza Cambiemos) obtuvo el 41,85%, seguida por la justicialista Chaco Merece Más, 39,5%.



Chubut



Ganó el PJ local. Por una diferencia muy ajustada, el peronista Frente Chubut para Todos ganó con el 31,37% la disputa para Diputados. Segundo quedó Cambiemos Chubut, con el 30,5%.



Entre Ríos



Ganó Cambiemos en la contienda para Diputados. La lista encabezada por Atilio Benedetti se quedó con el 53,07% seguida por la de Juan José Bahillo, 37,85%.



Formosa



Ganó el PJ de Gildo Insfrán. Tanto para Senador como para Diputado, las listas del Frente para la Victoria, promocionadas por el gobernador local, obtuvieron más del 60% de los votos. Sin sorpresas.



Jujuy



Arrasó Cambiemos. Mario Fiad, al frente de la lista oficialista, ganó con el 52,36%, mientras que en segundo lugar quedó Guillermo Snopek (Frente Justicialista) con el 20,41%. Gastón Remy, de la Izquierda, quedó con el 17,84%.



Elección histórica de la Izquierda. Si bien Cambiemos obtuvo la mayoría para Diputados con el 51,36%, el segundo lugar fue ocupado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores con el 19,93%, cuando se habían escrutado el 58,41% de las mesas.



La Pampa



Casi empate. Por apenas 654, el Partido Justicialista se quedó con el primer lugar (45,56%) en la disputa por la Cámara de Diputados. Cambiemos obtuvo el 45,25%. El gobernador peronista Carlos Verna se puso la campaña al hombre y fue decisivo para obtener la victoria, aunque sea por un margen muy escueto.



La Rioja



Perdió Carlos Menem. Los riojanos eligieron diputados y senadores y, en ambas elecciones, se impusieron las listas del gobierno nacional. El ex ministro de Defensa Julio Martínez ganó la senaduría con el 48,25% frente a Menem (PJ), que sacó 45,15%.



En tanto, la boleta a diputados que encabeza Julio Enrique Sahad (Cambiemos-Fuerza Cívica Riojana) ganó con el 44,93% frente a Danilo Flores (Frente Justicialista Riojano), 43,91%.



Mendoza



Claro triunfo de Cambiemos. Claudia Najul fue la gran ganadora con el 45,67% en la lucha por bancas para la Cámara de Diputados. El kirchnerista Omar Chafi Felix quedó segundo con el 25,39%.



El gobernador Alfredo Cornejo se anotó el triunfo como propio. "Se entendió perfectamente el mensaje que queríamos dar y obtuvimos porcentajes muy superiores a los de las PASO", dijo en el búnker ubicado en el Hotel Aconcagua.



Misiones



Ganó el Frente Renovador. El ex gobernador Maurice Closs obtuvo la victoria en la contienda para senadores con el 44,5% de las bancas. Humberto Schiovani, del Frente Cambiemos, quedó segundo con el 32,04% de los votos, cuando iban escrutados el 61% de las mesas.



Neuquén



Ganó Cambiemos. La lista macrista encabezada por David Schlereth (Cambiemos) dio el batacazo al obtener el 28,22% frente a la de Alma "Chani" Sapag, del histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN), la fuerza que gobierna la provincia desde 1962.



Río Negro



Ganó el kirchnerismo. Emilia Soria (Frente para la Victoria) protagonizó un contundente triunfo con el 49,29% de los votos, frente a la de Lorena Matzen (Cambiemos), 32,02%. Ambas ingresarán a la Cámara de Diputados para ocupar las dos bancas en juego.



Salta



Batacazo de Cambiemos. La lista del periodista Martín Grande obtuvo la victoria con el 32,27% de los votos frente al kirchnerista Sergio Levy. La lista oficialista Frente Unidad y Renovación -que promocionaba el gobernador Juan Manuel Urtubey- quedó tercera con el 21,49%.



A menos de dos horas de cerrados los comicios, el gobernador hizo una sorpresiva aparición y admitió la derrota.



San Juan



Triunfo del PJ local. Rubén Uñac, hermano del gobernador provincial, se adjudicó la victoria en la disputa por dos bancas para el Senado con el 54,51%. La tercera banca será para Roberto Basualdo (Cambiemos).



Para Diputados se repitió la tendencia. La boleta del oficialista Walberto Allende (Frente Todos) se quedó con el 53,65% de los votos, seguida por la de Eduardo Cáceres, 31,52%.



San Luis



Rodríguez Saá dio vuelta la elección. Tras una derrota en las PASO, "El Adolfo" se quedó con la elección a Senador Nacional con el 54,4% de los votos en una contienda en la que todo el PJ se volcó por el caudillo provincial. Detrás quedó el ex gobernador Claudio Poggi (Avanzar y Cambiemos), 43,92%.



En la contienda a diputado nacional, la lista promocionada por los Rodríguez Saá también obtuvo la victoria.



Santa Cruz



Histórica derrota en kirchnerismo. Cambiemos se impuso por una amplia diferencia en las candidaturas a diputado (43,8%) y senador (44,2%), con la candidatura de Eduardo Costa, quien quiere pelear la gobernador en 2019.



En esta oportunidad, el Frente para la Victoria perdió una elección a Senador Nacional por primera vez desde 1991.



Santa Fe



Ganó Cambiemos. La lista a diputado del gobierno nacional, encabezada por Albor Cantard, obtuvo el triunfo con el 38,29% de los votos frente al kirchnerista Agustín Rossi (ex ministro de Cristina Kirchner y diputado nacional), que obtuvo el 25,18%.



El socialismo, representado por el Frente Progresista Cívico y Social, quedó tercero con el 13,98% de los votos cuando ya se había escrutado el 71,3% de las mesas.



Santiago del Estero



Triunfo del oficialismo provincial. La lista a diputados de la actual gobernadora Claudia Ledesma ganó con el 65,73% frente a Cambiemos (19,3%). La mandataria dejará su cargo para ocupar una banca en el Congreso de la Nación.



Tucumán



Ganó el PJ. Con el 46,56%, la lista que encabeza el oficialista Osvaldo Jaldo (Frente Justicialista) quedó primero seguido de José Manuel Cano (Cambiemos), 32,48%. A nivel distrital, el macrismo ganó en Yerba Buena y la Capital, mientras que el resto fue para el peronismo.



Así las cuatro bancas en juego serán para: Jaldo, Cano, Gladys Medina (Frente Justicialista) y Beatriz Ávila (Cambiemos).



Tierra del Fuego



El kirchnerismo ganó por poco. La lista de Martín Pérez (Frente Ciudadano) para diputados obtuvo el 29,99% de los votos frente a la de Tito Stefani (Cambiemos), quien obtuvo el 29,73%. La diferencia fue de apenas 241 votos cuando se había escrutado el 99,78% de las mesas de la provincia.





UyPress

Otra noticias - Aerolíneas Argentinas suspende venta de pasajes a Caracas

- 7,2 millones de votos se expresaron en la consulta contra Maduro

- Oposición y oficialistas exigen renuncia de Temer

- Theresa May: "No tenemos miedo y nuestro compromiso contra el terrorismo no caerá”

- Francia y Alemania alertan contra los nacionalismos